Власти вложили 5,7 млрд рублей на подготовку к зиме муниципалитетов ХМАО-Югры
Города и районы ХМАО-Югры получили паспорта готовности к зиме на три недели раньше установленного срока, сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики региона. В общей сложности, на мероприятия по подготовке к зиме в ХМАО-Югре направили 5,7 млрд руб. финансирования.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В 2025 году для прохождения отопительного сезона подготовили 554 котельные установки, 356 центральных тепловых пункта, 34 тыс. кв. м. жилищного фонда.
Помимо этого, власти модернизировали 237 км. сетей тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства сказал, что к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года 28 муниципальных образований региона не получили паспорта готовности, что недопустимо. Он поручил главам муниципалитетов продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры и замену ветхих сетей, чтобы в обязательном порядке получить паспорта готовности к следующему отопительному сезону.