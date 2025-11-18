Наставник «Локомотива» оценил встречу с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли назвал матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» из Уфы хорошей игрой и остался доволен результатом. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославская команда отыгралась с 0:2 и одержала победу со счетом 4:3.

«В последних играх есть такая неприятная тенденция — пропускаем первыми, медленно начинаем, но не сдаемся, идем вперед. Между первым и вторым периодом ребята поддерживали друг друга в раздевалке, знали, что надо возвращаться в игру. Получилось сократить отставание, знали, что нам нужно делать в третьем. Вытащили матч, выстояли в меньшинстве и забили два важных гола в большинстве. Отличный гол на последней секунде овертайма, доставили радость болельщикам, поэтому горд за ребят»,— сказал Боб Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, главный тренер акцентировал внимание на том, что первый и третий гол его подопечные пропустили после индивидуальных ошибок. «Никто не делает их специально, но в последних играх были такие ошибки, они приводили к голам»,— пояснил наставник.

Победителя в матче с «Салаватом» выявил овертайм, в котором на последних секундах забил ярославский нападающий Максим Шалунов. Перед этим «Локомотив» взял тайм-аут. Журналисты поинтересовались, как вышло так, что именно овертайм сработал. «Иногда вам просто везет. Сегодня можно брать лотерейный билет»,— ответил Боб Хартли.

Днем 17 ноября ХК «Локомотив» сообщил об уходе из тренерского штаба Дмитрия Рябыкина, работавшего с большинством.

«Не самый лучший день для тренеров в КХЛ, не самый веселый, но мы все понимаем натуру этого бизнеса. Будем двигаться дальше, и это последний комментарий, который я дам по этому поводу»,— ответил наставник.

Следующая игра «Локомотива» состоится 19 ноября. Ярославцы примут на домашнем льду «Шанхайских драконов».