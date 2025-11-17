В белгородской Короче после атаки БПЛА горит ТЦ и частично отсутствует свет
Город Короча Белгородской области подвергся атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет.
1 / 3
По данным губернатора, удар привел к «возгоранию кровли коммерческого здания». Судя по фото, речь идет о ТЦ «Вокзальный». Пожарные приступили к ликвидации очага возгорания. От еще одного удара выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома.
Частично обесточенными остаются город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка (число проживающих в этих населенных пунктах до 6 тыс. человек). Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения. Уточнение последствий продолжается.