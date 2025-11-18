В России сбили 18 беспилотников за три часа

В России между 20:00 и 23:00 мск сбили 18 украинских беспилотников. Под удар попали четыре региона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Десять беспилотников сбили в Белгородской области, пять — в Брянской области, два — в Смоленской области, один — в Воронежской. В Белгородской области был атакован Корочанский район. В городе Короче загорелся торговый центр, ранены двое человек: сотрудник МЧС, который тушил пожар, а также местный житель, у которого диагностировали отравление угарного газа и ожоги дыхательных путей и глаз. В тушении пожара задействованы 108 пожарных и 34 единицы техники, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Брянской и Воронежской областях пострадавших и разрушений нет, сообщили губернаторы регионов. Губернатор Смоленской области Василий Анохин объявил об опасности налета беспилотников в 22:50 мск, о последствиях он еще не сообщал.