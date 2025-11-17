МИД Черногории обвинил посла России во вмешательстве в дела страны

МИД Черногории вызвал посла России Александра Лукашика. Поводом стали высказывания дипломата по поводу присоединения вооруженных сил Черногории к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU). Господин Лукашик заявил, что этот шаг направлен на ухудшение отношений двух стран.

«Недавние неподобающие заявления и комментарии в СМИ представляют собой ясный пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела Черногории»,— заявили в дипломатическом ведомстве Черногории (цитата по ТАСС).

В МИД Черногории подчеркнули, что в дальнейшем будут рассматривать подобные заявления как враждебные. «Мы последовательно следуем собственным национальным и стратегическим интересам, определенным приоритетами — членством в НАТО и приверженностью процессу вступления в ЕС»,— добавили в ведомстве.

