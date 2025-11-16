Черногорцев отправляют на обучение украинцев

Парламент Черногории дал согласие на отправку черногорских военных для участия в миссии НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности. Постановление поддержали в том числе считающиеся пророссийскими партии «Демократического фронта», лидером которого является спикер парламента Андрия Мандич. В ответ в российском посольстве в Подгорице заявили, что Черногория «продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с РФ». Между тем черногорскому парламенту предстоит одобрить еще и соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности. Это почти неминуемо приведет к более активному вовлечению Черногории в осуществление курса Запада на украинском направлении, несмотря на то что против формально выступают партии правящего большинства. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Принятие в конце минувшей недели парламентом Черногории решения о направлении черногорских военнослужащих для участия в миссии НАТО по обучению армии Украины и оказанию ей помощи в области безопасности стало во многом неожиданным. Совет по обороне и безопасности, куда входят все высшие руководители страны, одобрил его еще в феврале, направив на утверждение в парламент.

Все девять месяцев черногорская оппозиция обвиняла руководство парламента в намеренном затягивании с принятием решения, которое призвано подтвердить обязательства Черногории как члена НАТО. Дело в том, что ключевую роль в черногорском парламенте, да и власти в целом, играют партии считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта», а лидер этой политической силы Андрия Мандич является спикером парламента.

И вот сейчас постановление было принято убедительным большинством — за него проголосовали 44 депутата, 5 выступили против, 2 воздержались. Причем поддержали его как однопартийцы Андрии Мандича, так и некоторые его партнеры по правящему большинству.

Впрочем, не все партии власти одобрили решение. «Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с РФ»,— предупредил депутат от Демократической народной партии Владислав Бойович, голосовавший против.

С аналогичным предупреждением выступил и посол РФ в Подгорице Александр Лукашик: «Черногорское руководство продолжает твердолобо следовать линии Запада на усиление напряженности с Россией, чем лишь укрепляет свой статус недружественного государства по отношению к Москве».

Нынешнее решение парламента Черногории уже не первое такого рода. В июне депутаты дали согласие на отправку черногорских военнослужащих для участия в миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. На очереди — одобрение парламентом соглашения о сотрудничестве Черногории и Украины в области безопасности, которое предполагает взаимодействие двух стран в случае вооруженного нападения на одну из них, а также сотрудничество в оборонной промышленности и обмене разведданными. Все это ведет к более активному вовлечению Черногории в осуществление курса ЕС и НАТО на украинском направлении, несмотря на то что ключевые партии, входящие в правящее большинство, считаются пророссийскими.

Любопытно, что, когда черногорский парламент одобрял отправку своих военных для участия в «украинской миссии» НАТО, спикер Андрия Мандич находился с визитом в США. «Сотрудничество с США имеет для нас особую важность. Граждане Черногории многого ожидают и верят в администрацию президента Дональда Трампа»,— заявил спикер.

Региональные эксперты считают определенный разворот «пророссийского политика» Мандича в сторону США неслучайным. «Мандич знает, что в конце концов мощь и сила оказываются на Западе. Визитом в США он завершает отмывание своего образа для Запада, и это у него неплохо получается»,— говорит хорватский политолог Александр Мусич. По его мнению, спикер явно нацеливается на выборы в Черногории 2027 года в надежде стать премьером, а «когда ему кто-то из противников напомнит тогда про Россию, он лишь отмахнется и укажет на своих новых друзей».

Геннадий Сысоев