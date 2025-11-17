Визовый центр Португалии в России прекратил прием заявлений на 2025 год

Визовый центр Португалии в России объявил об отсутствии свободных мест для подачи заявлений на визы в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте центра. Россиянам рекомендуют регулярно проверять сайт визового центра, чтобы узнать о датах подачи заявлений на 2026 год.

Визовый центр принимает документы исключительно по предварительной записи и только на краткосрочные визы сроком до 90 дней. Для оформления долгосрочных виз сроком свыше 90 дней россиянам следует обращаться непосредственно в консульство Португалии в Москве. Время обработки заявлений на визу может занимать 45 дней и более с момента поступления документов в консульство.

8 ноября Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. В 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, причем многократные визы составляли 41% от общего числа. При этом доля многократных виз сократилась на 15% по сравнению с 2023 годом.