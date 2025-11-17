В Первоуральске задержали угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция Первоуральска задержала мужчину, который забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По предварительным данным, никто не пострадал. «Предметов, представляющих опасность, не обнаружено»,— следует из заявления. После проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел вечером 17 ноября в доме по адресу ул. Малышева, 8. Дом оцепили, жители были эвакуированы. По данным МВД, задержанный — местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности. Его судили за причастность к грабежу, разбойному нападению и причинению вреда здоровью.