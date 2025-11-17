В Первоуральске оцепили дом после угроз жильца взорвать гранату

Житель Первоуральска забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления по Свердловской области. Дом оцепили, жители эвакуированы.

«Чтобы мужчина не наломал, что называется, дров, полиция пригласила мать подозреваемого»,— сказал начальник регионального управления МВД Валерий Горелых (цитата по «Ъ-Урал»). На месте работают сотрудники МВД, бойцы спецподразделений ОМОН и СОБР.

Речь идет о доме по адресу ул. Малышева, 8. «Все жители дома эвакуированы и находятся в полной безопасности»,— написал мэр Первоуральска Игорь Кабец в Telegram-канале. Глава города заверил, что ситуация находится под контролем. «Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку»,— добавил он.

Личность злоумышленника установлена. По данным МВД, это местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности. Мужчину судили за причастность к грабежу, разбойному нападению и причинению вреда здоровью.