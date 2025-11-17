В Первоуральске силовики задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом

Мужчина по имени Азат, угрожавший взорвать дом в Первоуральске, задержан, об этом сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сейчас его везут в дежурную часть территориального отдела полиции для допроса. Никаких криминальных предметов и взрывных устройств у него с собой не было»,— сообщил «Ъ-Урал» полковник Горелых. По данным Telegram-канала «МВД Медиа» сообщили, что по предварительным данным от действий задержанного никто не пострадал

Глава Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что ситуация в доме полностью взята под контроль. На время проведения операции жителей дома эвакуировали. «Жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме»,— написал он в своем Telegram-канале, а также поблагодарил силовиков «за профессионализм, смелость и точные действия, которые спасли жизни людей».

Известно, что правонарушителю 52 года, ранее он неоднократно привлекался к ответственности. Мужчину судили за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.

Полина Бабинцева