Рынок кибербезопасности в РФ может вырасти в 2030 году почти до триллиона рублей

Аналитики прогнозируют рост рынка кибербезопасности в России до 968 млрд руб. к 2030 году, что обусловлено импортозамещением и снижением доли иностранных вендоров до менее 5%.

Согласно прогнозу Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомился «Ъ», совокупный среднегодовой темп роста рынка составит 21%, превышая мировые темпы роста ИБ (11,8%) и отечественного IT-рынка (9,8-15% в 2024 году). Совокупная доля услуг на рынке составила 26,9%, доля средств защиты информации – 73,1%.

Ключевым фактором развития рынка названа государственная политика в сферах технологического суверенитета и нацбезопасности. Рост также подстегивается растущей «деструктивностью кибератак» и ужесточением регуляторных требований. Ограничивающими факторами являются экономические условия, такие как высокий уровень ключевой ставки ЦБ, снижение инвестиционной активности и повышение страховых взносов для IT-компаний.

Согласно исследованию, в десятке лидеров рынка не осталось иностранных производителей, кроме израильской Check Point. Среди них лидируют «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies. Заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша отмечает, что при сохранении курса на технологический суверенитет доля продаж иностранных решений упадет до 4% к 2030 году.

