Триллион в пятилетку

Аналитики прогнозируют рынку кибербезопасности рост до 968 млрд руб. к 2030 году на фоне импортозамещения и снижения доли иностранных вендоров до менее 5%. Однако в более краткосрочной перспективе рынок может столкнуться и с ограничениями, а также ухудшением общей экономической ситуации. Эксперты видят риски в возможном сокращении налоговых льгот, дороговизне кредитов и усилении регуляторного давления.

“Ъ” ознакомился с прогнозом развития рынка кибербезопасности в России на 2025–2030 годы, подготовленным Центром стратегических разработок (ЦСР). Согласно прогнозу, к 2030 году рынок может достичь 968 млрд руб. с совокупным среднегодовым темпом роста 21%. Это выше мирового роста ИБ (11,8%) и темпов отечественного IT-рынка, который, по разным оценкам, составлял 9,8–15% в 2024 году.

Соотношение поставок ИБ-решений и услуг почти не изменилось. Совокупная доля услуг выросла на 0,4%, составив 26,9% рынка, а средств защиты информации — 73,1%. При этом такая оценка выглядит пессимистичнее предыдущего прогноза (до 2028 года).

Если раньше эксперты ожидали объем рынка в 2026 году на уровне 458 млрд руб., то согласно актуальным прогнозам, эта цифра составит 448 млрд руб.

Однако ожидаемый объем рынка по итогам 2025 года предвосхитил ожидания: 374 млрд руб. против 369 млрд соответственно.

Около 3,8% рынка занимают молодые компании и стартапы. Согласно данным исследования, в десятке лидеров не осталось иностранных производителей, кроме израильской Check Point. Остальные 60% рынка принадлежат топ-10 игрокам. Среди них лидируют «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies. «Ожидаем, что при сохранении курса на технологический суверенитет доля продаж иностранных решений упадет до 4% от общего объема рынка к 2030 году. Рост будет обеспечен за счет внутреннего спроса и госполитики технологического суверенитета»,— отмечает заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Кваша. В «Лаборатории Касперского» и Positive Technologies не ответили на запрос.

Государственную политику в сферах технологического суверенитета и нацбезопасности авторы прогноза называют ключевым фактором развития рынка. Дополнительными факторами обозначены растущая «деструктивность кибератак», что подстегивает развитие практической кибербезопасности, и ужесточение регуляторных требований, включая введение оборотных штрафов за утечки данных.

Развитию также способствуют рост популярности «сервисных моделей» на фоне дефицита кадров и распространения искусственного интеллекта.

В качестве ограничивающих факторов выступают экономические условия, такие как все еще высокий уровень ключевой ставки ЦБ, снижение инвестиционной активности в ИБ и грядущее повышение страховых взносов для IT-компаний, считают в ЦСР. Рост также сдерживается усилением регулирования, включая новые правила регистрации в реестре отечественного ПО, затрудняющие выход на рынок новым разработчикам, инициативы по созданию реестра «белых хакеров», а также внешние санкционные ограничения.

По поводу новых правил попадания в реестр и «белых хакеров» в Минцифры пояснили, что совместно с регуляторами и отраслью находятся «во взаимодействии по этому вопросу, в том числе с учетом сложившейся практики реализации соответствующих мероприятий». Также в ведомстве напомнили, что для аккредитованных IT-компаний, в том числе в сфере ИБ, все еще сохраняется множество налоговых льгот: в том числе льготный НДС, IT-ипотека в регионах, а те же страховые взносы все еще ниже общеустановленных.

Прогноз ЦСР до 968 млрд руб. к 2030 году профильные специалисты оценивают с осторожным оптимизмом. Начальник отдела ИБ MONS (входит в ГК «КОРКУС Консалтинг») Татьяна Белоусова согласна, что рынок будет расти, но более умеренными темпами, ссылаясь на экономическую нестабильность и тот факт, что «не все иностранные решения можно заменить». В то же время инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский предполагает, что рынок сохранит двузначные темпы роста в среднесрочной перспективе. Что касается финансовой стратегии, то, по его мнению, дорогие кредиты могут снизить капитальные инвестиции в сектор к концу десятилетия. Татьяна Белоусова добавляет, что игроки рынка с осторожностью относятся к кредитованию, и альтернативой могли бы стать гранты и субсидии.

