Le Figaro: в Париже прошли обыски по делу о незаконном финансировании кампаний Макрона

В парижском офисе консалтинговой фирмы McKinsey прошли обыски по делу о незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

Обыск прошел 6 ноября. Ранее следователи уже проводили обыски в домах нынешних и бывших руководителей McKinsey, в офисе партии господина Макрона «Возрождение», а также в парижской штаб-квартире консалтинговой фирмы.

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении McKinsey в 2022 году. Утверждается, что консалтинговая фирма могла выделить средства на предвыборные кампании Эмманюэля Макрона 2017-го и 2022 года. McKinsey — одна из крупнейших консалтинговых компаний в мире, основанная в США.