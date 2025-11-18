Продажи подержанных машин в октябре выросли на 18% к сентябрю

Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в октябре вырос на 18% относительно сентября, до 653 тыс. машин, подсчитали в «Автостате». Год к году продажи увеличились на 7,9%, следует из данных агентства.

Лидером вторичного рынка в октябре остается Lada. Реализация бренда по сравнению с сентябрем выросла на 14%, до 149,16 тыс. штук. На втором месте — Toyota c результатом 66,23 тыс. машин, что на 18% выше сентябрьских показателей. Топ-3 замыкает Kia, нарастившая продажи на 19,8%, до 39,64 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Nissan, реализация которых увеличилась на 21,2%, до 37,36 тыс. штук, и на 17,3%, до 28,7 тыс. штук, соответственно.

В первой десятке, уточняют в «Автостате», все марки показывают рост по отношению к сентябрю — от 14% у Lada до 25,6% у BMW, объем продаж которого составил 21,13 тыс. штук. При годовом сравнении наилучшую положительную динамику снова демонстрирует BMW — на 25,6%, а отрицательная зафиксирована только у Lada — минус 0,4%, добавляют в агентстве.

Самой популярной моделью среди легковых автомобилей c пробегом в октябре остался седан Lada 2107. В топ-5 также входят: Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Lada 4х4.

По итогам января—октября продажи подержанных машин выросли на 1,7% год к году, до 5,07 млн штук.

Наталия Мирошниченко