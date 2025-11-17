Владимирская область будет выплачивать иностранцам 1,6 млн рублей за контракт на СВО

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ об увеличении единовременной выплаты иностранным гражданам, заключившим контракт об участии в специальной военной операции (СВО). В 2024 году сумма выплаты составляла 400 тыс. руб.

Новый указ также расширяет круг иностранцев, которым доступно заключение контракта. Ранее контракт на участие в СВО, среди иностранцев, могли подписать только граждане государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Теперь это ограничение в регионе отменено.

Согласно документу, выплата положена иностранцам, которые заключат контракт в период с 15 ноября по 31 декабря 2025 года.

Михаил Спиридонов