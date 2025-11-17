Торговца удобрениями осудили на 5 лет по делу о взрыве в Дагестане с 33 жертвами

«Ъ» стали известны детали уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Дагестана Эльдара Насрулаева. 17 ноября Кумторкалинский райсуд признал его виновным в нарушении требований безопасности при хранении химикатов, повлекшем по неосторожности смерть 33 человек. Он осужден по ч. 3 ст. 238 УК РФ и получил пять лет колонии общего режима.

Следствие установило, что с 2020 года Насрулаев без регистрации предпринимательской деятельности торговал удобрениями и химической продукцией, арендуя самовольно построенные боксы в селении Новокули. Точку называли «Хозмаг» или «Все для теплиц». Рядом находились СТО, две АЗС и жилой микрорайон.

Летом 2023 года он закупил аммиачную селитру, кокосовые маты и перекись водорода концентрацией 50–60%. Химикаты хранились в двух боксах без вентиляции и противопожарных систем: канистры стояли в два ряда, их днища перекрывали отверстия для выхода газа. В жаре свыше 30°С канистры разгерметизировались, перекись вытекла на кокосовые маты, окислив целлюлозу в них. По данным экспертов, это привело к росту температуры, массовому разложению вещества и образованию взрывоопасной концентрации паров.

14 августа 2023 года в 21:37 произошли пожар и мощный взрыв, ударная волна от которого распространилась в сторону севера и северо-востока. Пламя перекинулось на автомобили и АЗС «Нафта 24», где также произошел взрыв. Погибли 33 человека, около 100 пострадали, были повреждены десятки домов, две АЗС и порядка сотни машин. Ущерб превысил 370 млн руб.

