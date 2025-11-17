Все для теплиц и для смерти

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении жителя Дагестана Эльдара Насрулаева, которого 17 ноября суд признал виновным в одном из самых резонансных преступлений последних лет, совершенных по неосторожности. Из-за того, что фигурант не соблюдал надлежащие условия для хранения аммиачной селитры и перекиси водорода, которыми нелегально торговал из боксов, известных в округе под брендом «Все для теплиц», произошли утечка и взрыв химикатов, эквивалентный сотням килограммов тротила. 33 человека погибли, еще 100 пострадали, были повреждены сотни машин и зданий.

Кумторкалинский райсуд Дагестана, учитывая требование гособвинителя из Генпрокуратуры, признал 36-летнего местного жителя Эльдара Насрулаева виновным по ч. 3 ст. 238 (хранение в целях сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

В ходе следствия и суда было установлено, что Насрулаев, не зарегистрировавшись в качестве самозанятого или предпринимателя, оказывал услуги по оптовой и розничной торговле удобрениями и иной продукцией с 2020 года. Под склад для них и торговлю он арендовал в селении Новокули (Новострой) Новолакского района помещения в самовольно построенных зданиях. Его торговую точку, где можно было купить не только эту, но и другую химию, в округе называли «Хозмаг» или «Все для теплиц». Рядом с ней находились станция технического обслуживания (СТО) автомобилей, пара АЗС и жилой микрорайон, известный как «Караман» («Черные камни»).

Летом 2023 года в «точно не установленное время и у неустановленных людей», говорится в деле, будущий фигурант приобрел аммиачную селитру, кокосовые маты и перекись водорода концентрацией 50–60%. По указанию Насрулаева продукция была размещена нанятыми им рабочими в двух боксах. Перекись содержалась в десятилитровых полиэтиленовых канистрах, установленных на деревянных поддонах в два ряда таким образом, что днища емкостей верхнего ряда закрывали отверстия для выхода газа нижнего.

При этом сами помещения не были оборудованы приточно-вытяжной и вообще какой-либо вентиляцией, не говоря уже о системе противопожарной безопасности, то есть, как установили участники расследования и суд, не были предназначены для хранения пожаровзрывоопасных и горючеопасных веществ.

В августе 2023 года в местности, где Насрулаев хранил около 1 т аммиачной селитры и не менее пяти деревянных поддонов с 40 канистрами перекиси водорода, установилась жаркая и сухая погода, а температура воздуха не опускалась ниже 30°С.

Эксперты установили, что из-за избыточного давления жидкости канистры расперло и из них произошла утечка перекиси. Вещество попало на деревянный поддон, что вызвало «рост температуры в ходе реакции окисления древесины». В свою очередь, повышение температуры увеличило интенсивность разложения вещества в остальных канистрах и способствовало разрушению большего их количества с последующим разливом перекиси по полу склада. Кроме того, утечки способствовали образованию парогаза повышенной температуры и образованию внутри склада взрывоопасной концентрации паров перекиси водорода в воздухе.

Разлив перекиси в конечном итоге достиг картонных коробок и упаковок с кокосовыми матами, «окислил целлюлозу в них до температуры самовоспламенения и спровоцировал» в 21 час 37 минут 14 августа 2023 года «пламенное горение, повлекшее взрыв» находящихся на складах веществ.

Непосредственные очевидцы ЧП из числа сотрудников СТО рассказывали потом, что вначале почувствовали запах гари, «как будто кто-то жарит шашлыки», а уже потом из-под ворот бокса потекла какая-то пузырящаяся жидкость. Люди начали разбегаться, и тут же раздался мощный взрыв, отбросивший их на десятки метров.

Воздушная ударная волна взрыва разошлась от его центра во все стороны, оказывая «фугасное и метательное воздействие на окружающие объекты». При этом, согласно выводам экспертов, «поверхность пола и стены бокса в определенной степени экранировали». В результате основная ударная волна пошла в направлении севера, северо-востока и вверх. Огонь распространился на прилегающую территорию, на которой находились припаркованные автомобили, после чего произошел разлив топлива, что способствовало развитию пожара. Более того, он перекинулся через шоссе на автозаправочный комплекс «Нафта 24», который также загорелся и взорвался.

Жертвами взрыва и пожаров стали 33 человека. Согласно заключению патологоанатомов, смерть некоторых из них была страшной: обугливание тела, травматический отрыв головы и конечностей, а также туловища.

Еще сотня пострадавших получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Были уничтожены или повреждены около сотни автомобилей, десятки домов — от частных до пяти-, шести- и семиэтажных зданий, множество построек, в том числе зарегистрированных и самовольных, а также две АЗС. Ущерб от ЧП превысил 370 млн руб.

Поскольку Эльдар Насрулаев признал вину, суд вынес ему не самый строгий приговор: отец троих детей отсидит пять лет в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями на три года.

