Эрмитаж повысит порог входа

После окончания туристического сезона и осенних каникул Государственный Эрмитаж на 40% повышает стоимость билетов в музей. С 1 декабря 2025 года вход горожанам и туристам обойдется в 700 рублей вместо пятисот. В Эрмитаже настаивают, что эта необходимость назрела уже давно из-за глобальной инфляции, а за счет дополнительных средств они смогут усилить безопасность в музее. Новую стоимость в пресс-службе сравнивают с ценами в другие музеи и отмечают свою демократичность в ценовой политике. Весной подобное решение приняли музеи и парки Ленобласти.

О подорожании цен на билеты сообщила пресс-служба Эрмитажа 17 ноября. Базовая стоимость входных билетов будет увеличена на 200 рублей — до 700 рублей, с 1 декабря 2025 года. При этом цена билетов на вечерние сессии по вторникам, пятницам и субботам, которые проводятся в 17:00, 17:30 и 18:00, сохранится на уровне 500 рублей при посещении Главного музейного комплекса и Главного штаба. Социальные программы и льготы также не изменятся.

В музее напомнили, что около 25% посетителей приходят бесплатно, а еще 10% приобретают билеты по льготным тарифам. Среди льготников — дети, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и другие категории граждан. Кроме того, Эрмитаж каждый год устраивает восемь дней с бесплатным посещением для всех гостей. Бесплатный вход для несовершеннолетних, пенсионеров и курсантов в ГШ оставят неизменным, как и бесплатные четверги для посетителей тех же категорий. Льготная цена билетов по «Пушкинской карте» и карте «Серебряный возраст» сохранится.

В пресс-службе Эрмитажа пояснили, что повышение вызвано «объективной необходимостью». «Из-за глобальной инфляции затраты на содержание музея, обеспечение хранения и безопасности выросли в разы. Удобного момента для изменения цены нет: есть более неудобный и менее неудобный. Необходимость корректировки цены была очевидна давно, но музей принял решение дождаться окончания высокого туристического сезона и осенних школьных каникул. Эрмитаж продумывает ценовую и льготную политику, исходя исключительно из своих возможностей»,— рассказали представители музея.

В Эрмитаже настаивают, что билеты в другие музеи зачастую значительно выше: Оружейная палата (1400 рублей) и Соборная площадь (1100 рублей) в Московском Кремле, Екатерининский дворец (1200 рублей), Петропавловская крепость (1000 рублей). При этом в Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, ГМИИ имени Пушкина билеты стоят как раз по 700 рублей. Аналогичная цена установлена сейчас и в Русском музее, где посетители отдельно также оплачивают посещение временных выставок, которые в Эрмитаже входят в стоимость базового билета.

«Например, цена билета в Лувр повысилась до 22 евро (~2092 рубля), в Прадо — до 15 евро (~1426 рублей). В лондонский Тауэр билет стоит 35,8 фунтов стерлингов (~3833 рубля), в Галерею Уффици — 25 евро (~2377 рублей)»,— напоминают в Эрмитаже о подорожаниях в других крупнейших музеях мира.

Дополнительные вырученные деньги пойдут на совершенствование инфраструктуры и систем безопасности, организацию новых экспозиций, цифровизацию (проект виртуального музея «Небесный Эрмитаж»), реставрацию, а также развитие инклюзии. Кроме того, за счет повышения цен на билеты музей хочет развивать социальную программу с бесплатным входом.

В Эрмитаже добавили, что расширение льготной поддержки — это их инициатива, а не обязательство. За десять месяцев 2025 года по бесплатным входным билетам корпуса музея посетило почти 900 тыс. человек. Таким образом, «недополученных доходов» у музея — 338,5 млн рублей. Чаще всего льготой пользовались семьи с детьми до 14 лет (137,5 млн рублей), пенсионеры (104 млн рублей), многодетные семьи (50 млн рублей), студенты (25 млн рублей) и участники СВО и члены их семей (22 млн рублей).

«"Бесплатность" всегда обеспечивается за чей-то счет: государства, спонсоров и меценатов, самого музея. Сделать вход бесплатным музеи могут только за счет собственных, заработанных на развитие средств. Музеи выбирают развитие: именно оно служит сохранению коллекций и комфорту посетителей. Мировые исследования показывают: свободный вход не повышает доступность, а ограничивает ее. Создает длинные очереди, затрудняет бронирование билетов на желаемое время»,— заключили в пресс-службе Эрмитажа.

Отрицательно на повышение билетов отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его мнению, идеальной была бы ситуация, если бы государство полностью обеспечивало музеи, чтобы те были бесплатными. Но в ситуации, когда музеи вынуждены самостоятельно зарабатывать дополнительные средства для своей работы, им ничего не остается, кроме как повышать цены, заключил парламентарий.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что весной 2025 года билеты в парки, дворцы и музеи заметно подорожали за год. К началу высокого туристического сезона музейные комплексы под Петербургом пересматривали цены на входные билеты. Самое кардинальное изменение стоимости произошло в ГМЗ «Царское Село», где цена комплексного билета выросла на 36%: с 1100 до 1500 рублей. В музее объяснили повышение увеличением расходов на обслуживание и содержание комплекса Екатерининского дворца и парка. Ценник изменился также в Павловске и в парке «Монрепо» в Выборге. Политологи, опрошенные «Ъ-СПб», считают, что горожан и туристов рост цен точно не обрадует. Из-за чего гостям города теперь придется выбирать для посещения лишь один из знаменитых пригородов Северной столицы.

Полина Пучкова