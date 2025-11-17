Лучшие теннисисты мира итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас заработали значительно больше своих коллег по цеху в уходящем году. По сообщениям спортивных СМИ, только на итоговом турнире в Турине, где теннисисты играли в финале, Синнер заработал больше $5 млн, а Алькарас — чуть меньше $3 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Призовые лучших теннисистов мира впечатляют. Ракетка Синнера принесла ему больше $19 млн, а испанец записал на свой счет $18,8 млн. В финансовом споре многое решил итоговый турнир в Турине, где Алькарас уступил. Поражение в финале стоило ему кругленькой суммы, ведь призовые итальянца превысили $5 млн, а Алькарас заработал лишь $2,7 млн. Ближайшие преследователи по доходам далеко. Например, немецкий теннисист Александр Зверев заработал за весь год чуть больше $6 млн. Даже звездный Новак Джокович — около $5 млн. Хотя сербу сейчас 38 лет, так что его результатами, в том числе финансовыми, вполне можно восхищаться. Ну а Синнер и Алькарас — на самой вершине теннисной пирамиды, что для вида спорта очень хорошо, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Замечательно для тенниса, что на вершине сейчас два совершенно разных стиля, каждый из которых позволяет добиваться результатов. А дальше это вопрос вкуса — кому что больше нравится».

Что же касается представителей нашей страны, то здесь всех обошла юная и талантливая Мирра Андреева, которой в этом году исполнилось 18 лет. Но возраст доходам не помеха, и Андреева смогла за один год заработать больше, чем за всю карьеру до этого — $4,7 млн. Даже у Даниила Медведева, который считается главной теннисной звездой нашей страны, меньше — $4,3 млн. Правда, нужно понимать, что озвученные суммы игроки получат с серьезными корректировками, отмечает заслуженный тренер России Борис Собкин: «Нужно учитывать расходы на гостиницы и на билеты на двоих — на игрока и на тренера. Это примерно $100 тыс. в год. Из призовых вычитаете налоги, они довольно большие, где-то от 20% до 30%. Плюс питание, тренер, реабилитация за свой счет и так далее».

Стоит сказать, что теннисисты давно научились зарабатывать не только на корте. Например, Даниил Медведев, несмотря на не самый успешный сезон, добавил к своим доходам около $10 млн за счет спонсорских контрактов и попал в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов года. Так что если посчитать все деньги, то доход Алькараса и Синнера чуть не дотягивает до $100 млн на двоих. Такие суммы нередко мотивируют юных игроков, но, ожидая от тенниса нереальных доходов, нужно понимать, что рассчитывать на миллионы могут только звезды, отмечает теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков: «Те, кто в первом полтиннике, считаются в теннисе достаточно обеспеченными людьми.

От 50 до 100 — скажем так, терпимо. А все остальные — работяги-трудяги, которые вынуждены сводить концы с концами. Но если получится подняться в рейтинге достаточно высоко, то, даже не выигрывая турниры Большого шлема, можно неплохо заработать. Например, Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые завершили сезон в конце первой двадцатки, получат на свои счета примерно по $3 млн только в качестве призовых».

Кстати, многие теннисисты из России могут улучшить свои финансовые показатели, сыграв на турнире «Трофей Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге в конце ноября. Там на корт выйдет даже Даниил Медведев. По крайней мере, организаторы накануне заявили о его участии.

Владимир Осипов