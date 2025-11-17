SANA: Сирия не передаст Китаю уйгурских боевиков

Сирия не планирует передавать Китаю наемников-уйгуров, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИДе. О том, что Дамаск передаст Пекину 400 боевиков, ранее писало AFP.

17 ноября министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани совершил первый визит в Китай, передает CNN Arabic. AFP утверждало, что он обсудит отправку боевиков во время встречи с главой МИД Китая Ван И.

Боевики из уйгурского мусульманского меньшинства Китая отправились в Сирию в 2011 году. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в Сирии находится от 3,2 тыс. до 4 тыс. уйгурских боевиков.

По информации AFP, наемники-уйгуры участвовали в свержении бывшего президента Сирии Башара Асада в рядах вооруженных формирований «Исламской партии Туркестана» (признана террористической и запрещена в РФ). После смены власти в стране боевики вошли в состав армии Сирии.