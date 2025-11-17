Чем известен тренер Валерий Карпин

17 ноября Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Основные этапы биографии тренера — в материале “Ъ”.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Валерий Карпин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Карпин Валерий Георгиевич родился 2 февраля 1969 года в Нарве (Эстония). С восьми лет занимался в футбольной секции. В 1986–1987 годах играл за таллинский «Спорт» во второй лиге чемпионата СССР. В 1988-м перешел в московский ЦСКА, в основном играл за второй состав. В 1989 году выступал в первой лиге за воронежский «Факел».

В 1990–1994 годах был футболистом московского «Спартака». В его составе трижды становился чемпионом России (1992–1994), по одному разу — серебряным призером первенства СССР (1991), обладателем Кубка СССР-СНГ (1991/1992) и Кубка России (1993/1994).

С 1992 года выступал за сборную России. 16 августа того же года стал автором первого гола в истории национальной команды, забив с пенальти сборной Мексики. Был участником чемпионатов мира в 1994 году в США и в 2002 году в Южной Корее и Японии, играл в чемпионате Европы 1996 года в Англии. Всего сыграл за сборные СНГ и России 73 матча, забив 17 мячей.

В 1994–1996 годах выступал в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад», в 1996–1997 годах — за «Валенсию». С 1997 по 2002 год был полузащитником испанской «Сельты», с которой в 2000-м стал обладателем Кубка Интертото.

В 2002–2005 годах вновь выступал за «Реал Сосьедад», в сезоне 2002/2003 стал серебряным призером чемпионата Испании. В августе 2003 года получил эстонское гражданство, чтобы не считаться в странах ЕС легионером. Позже получил также гражданство Испании.

В 2000 году Валерий Карпин, будучи игроком «Сельты», обратился в суд Мадрида с требованием принудить Федерацию футбола Испании снять с него статус легионера, из-за которого он, по собственной оценке, недополучал порядка $500 тыс. в год. Суд удовлетворил его иск, признав за ним равные права с футболистами Евросоюза.

После завершения игровой карьеры открыл в Испании строительную компанию. Также он был совладельцем команды по шоссейным велогонкам Karpin-Galicia и мужского волейбольного клуба Vigo Valery Karpin, выступавшего во второй лиге национального чемпионата.

В 2008–2012 годах работал генеральным директором московского «Спартака». В 2009-м получил тренерскую лицензию категории A, в 2010-м — категории Pro. В 2009–2012 и 2012–2014 годах был главным тренером «Спартака». Под его руководством команда дважды стала серебряным призером чемпионата России (2009, 2011/2012).

В 2014–2015 годах тренировал испанскую «Мальорку», выступавшую во втором дивизионе. С 2015 по 2016 год возглавлял клуб ФНЛ «Торпедо» (Армавир). В 2017–2021 и в 2022–2025 годах работал главным тренером футбольного клуба «Ростов».

С 23 июля 2021 года является главным тренером российской сборной по футболу. После начала СВО в феврале 2022 года заявил, что не покинет должность. Под его руководством команда не проигрывала четыре года, а беспроигрышная серия россиян продлилась 22 матча. С 13 июня 2025 года совмещал работу в сборной и московском «Динамо».

Пробовал себя на телевидении. В 2006–2007 годах работал ведущим футбольного шоу El Rondo на испанском канале TVE2. В 2016–2017 годах сотрудничал с телеканалом «Матч ТВ» в качестве эксперта и комментатора, был главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ». В 2017 году также являлся генеральным менеджером футбольной команды в реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» на «Матч ТВ».

Валерий Карпин известен своими резкими высказываниями. Так, в июле 2020 года он раскритиковал руководство российского футбола за организацию мер против коронавируса: «Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а теперь Роспотребнадзор чемпионат России». После этого президент РПЛ Сергей Прядкин пожаловался на тренера в Комитет по этике РФС, который оштрафовал господина Карпина на 100 тыс. руб.

О своем предшественнике Станиславе Черчесове он говорил так: «Можно понимать футбол, если ты находишься рядом с условным Пятницким или Ледяховым (советские полузащитники.— “Ъ”), то есть в центре поля. А Черчесов находился в воротах. Какое там понимание из ворот — вообще загадка».

Про Валерия Карпина сняты документальные фильмы «Просто Валера» (2016) и «Валерий Карпин. Снова тренер» (2018).