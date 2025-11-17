Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотников

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин в ходе рабочей встречи с представителями аэропорта Пулково и компании «Когнитив» заявил, что петербургский аэропорт может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной техники, сообщает пресс-служба Минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По мнению господина Потешкина, который увидел в действии беспилотный тягач на полигоне «Когнитив», подобную технику в перспективе можно будет использовать для буксировки багажных тележек.

Подобная умная техника позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы петербургской воздушной гавани. Если опыт окажется успешным, то его внедрят в другие аэропорты страны.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что строительство второй очереди аэропорта Пулково планируют начать в 2027 году.

Андрей Маркелов