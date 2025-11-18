Кандидатов научат держать дистанцию

Центризбирком (ЦИК) обещает провести разъяснительную работу по вопросу дистанционного открытия специальных избирательных счетов кандидатов — такая возможность появится у участников выборов со следующего года. Однако готовиться к реализации новых возможностей избиркомам и будущим кандидатам следует начинать уже сейчас. Об этом среди прочего говорилось недавно и на Всероссийском семинаре-совещании для представителей избирательных комиссий регионов.

На этой неделе на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям откроется специальный раздел, посвященный дистанционному открытию и ведению избирательных счетов кандидатов. Он разработан совместно со Сбербанком, сообщает пресс-служба ЦИКа со ссылкой на выступление члена комиссии Евгения Шевченко. Он рассказывал об особенностях нового механизма участникам прошедшего на прошлой неделе Всероссийского семинара-совещания для заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий регионов. По словам господина Шевченко, эффективное использование технологии потребует очень широкой разъяснительной работы как для организаторов выборов, так и для представителей политических партий.

Напомним, что, согласно недавно принятым поправкам к избирательному законодательству, возможность дистанционно открывать избирательные счета появится у кандидатов с января 2026 года. А в этом году эксперимент по использованию новой технологии проходил в девяти регионах. Ранее председатель ЦИКа Элла Памфилова оценила его как успешный. «Дистанционное открытие избирательных счетов — это большой-большой шаг вперед. И мы уже получили массу отзывов положительных»,— говорила она 11 сентября в информационном центре ЦИКа. По данным председателя комиссии, только в Калининградской области при проведении двух муниципальных избирательных кампаний суммарно кандидатами дистанционно было открыто 70 счетов. Еще 103 — на выборах губернаторов в Пермском крае, Ленинградской и Ростовской областях, на дополнительных выборах в законодательные органы в Татарстане и Рязанской области, на муниципальных выборах в Карачаево-Черкесии, Красноярском крае и Магаданской области.

Руководитель юридической службы КПРФ и депутат Госдумы Георгий Камнев сказал “Ъ”, что в партии знают о появлении новой возможности, но такого опыта пока не приобрели. Сейчас, отмечает он, с открытием и ведением избирательных счетов серьезных проблем у кандидатов и так не возникает. К тому же им доступно дистанционное управление счетом через «Сбер-онлайн». Новая опция, скорее всего, будет наиболее востребована у кандидатов из числа участников СВО, у которых могут возникнуть проблемы с личным присутствием, полагает депутат.

Такая новелла, безусловно, нужна, убежден электоральный юрист Гарегин Митин. Сейчас, напоминает он, кандидат должен явиться для открытия счета в банк лично, и эта процедура не всегда проходит гладко и без задержек. Между тем большинство потребителей давно общаются с банками дистанционно, и не предусмотреть такое в избирательном процессе было уже просто неприлично, полагает эксперт. Кроме того, добавляет он, частью такого электронного контура могут стать избирательные комиссии, что позволит им осуществлять финансовый контроль в отношении счетов кандидатов. Тогда должна отпасть и довольно обременительная для кандидата обязанность предоставлять финансовые отчеты на бумаге, надеется господин Митин.

Анастасия Корня