Телеизъявление

В Центризбиркоме (ЦИК) 11 сентября открылся информационный центр, который будет работать на выборах 12–14 сентября. Председатель комиссии Элла Памфилова рассказала о готовности избирательной системы к «довольно масштабной» кампании и заявила о «небывалом ажиотаже» среди желающих поучаствовать в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ): о намерении отдать свой голос онлайн заявил почти каждый десятый избиратель, имевший такую возможность. Как выяснилось, некоторые россияне пытаются проголосовать даже с телевизионной приставки.

Текущую избирательную кампанию Элла Памфилова охарактеризовала как «серьезную» и «довольно масштабную». Напомним, в 81 регионе пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе прямые выборы глав 20 регионов и депутатов 11 законодательных собраний. Это последний Единый день голосования (ЕДГ), который ЦИК курирует в нынешнем составе (полномочия комиссии истекают в марте 2026 года), поэтому доклад госпожи Памфиловой получился развернутым: она будто подводила итог многолетней работы. Председатель констатировала, что за прошедшие годы избирательная система стала «невероятно устойчивым», но при этом «очень динамичным» институтом, который умеет «оперативно реагировать на те вызовы и те запросы, которые идут от общества». «Это действительно народные комиссии, которые организуют народные выборы»,— подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, в рамках ЕДГ-2025 кандидатов выдвинули 20 из 23 партий, имеющих право участвовать в выборах (зарегистрированы представители 19 партий). На губернаторских выборах из 134 выдвиженцев в бюллетени попали 94. Отказ в регистрации получили 22 человека, еще 17 не донесли документы. В результате на одно губернаторское кресло претендуют от четырех до шести человек. В законодательные собрания было выдвинуто более 5,4 тыс. кандидатов, зарегистрировано — более 5,1 тыс. (почти 95%). Конкуренция в одномандатных округах составляет от пяти до шести человек на место.

Элла Памфилова напомнила, что в этом году из соображений безопасности было решено отложить 43 муниципальные кампании в Курской области, при этом там пройдут досрочные выборы губернатора и 94 кампании по выборам в органы местного самоуправления. В двух регионах — на Камчатке и в той же Курской области — будет применяться формат голосования вне помещений, в том числе на придомовых территориях. Кроме того, избиркомы 17 регионов откроют 118 экстерриториальных участков в других субъектах. 68 из них образованы в новых регионах, 14 — в Москве. В 38 регионах будут организованы дополнительные возможности для голосования в 5,9 тыс. населенных пунктов, транспортное сообщение с которыми затруднено. 77 участков откроются в СИЗО в 29 регионах. А в восьми московских изоляторах будет впервые применяться электронное голосование с использованием переносных терминалов.

«Большим шагом вперед» госпожа Памфилова назвала возможность дистанционно открывать избирательный счет, которую кандидаты получат со следующего года. На этих выборах нововведение в порядке эксперимента действует в девяти регионах — его уже высоко оценили участники выборов, открывшие удаленно 103 счета. Также существует сервис сбора кандидатами подписей в свою поддержку через «Госуслуги», но он работает только в регионах, где приняты соответствующие законы, добавила председатель ЦИКа. Им воспользовались 25 кандидатов и 1 партия в 9 субъектах (собрали более 8,1 тыс. автографов).

Наконец, председатель ЦИКа отметила «небывалый ажиотаж» среди желающих голосовать дистанционно. Напомним, ДЭГ пройдет в 24 регионах, намерение принять в нем участие изъявили более 1,7 млн из 20 млн избирателей, имевших такую возможность. 11 сентября в ЦИКе прошла процедура разделения ключей, которые будут использованы для расшифровки итогов после завершения голосования. Каждый из четырех ключей (для разных часовых поясов) разделили на семь частей, которые переданы представителям пяти парламентских партий, ЦИКа и территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ.

Во время этой процедуры заместитель главного конструктора ГАС «Выборы» Юрий Сатиров поделился данными, которые были получены во время проходившей на прошлой неделе общероссийской тренировки ДЭГ. Впервые доля голосовавших с личных смартфонов превысила 85%, в то время как персональные компьютеры использовали только 10–12% избирателей, рассказал он. А три пользователя даже пытались проголосовать с телевизора. «Вы это увидели или он в телевизор моргал?» — поинтересовался зампред ЦИКа Николай Булаев. Из статистики посещения портала ДЭГ видно, что использовалась ТВ-приставка, объяснил Юрий Сатиров. «Круто! Не включайте телевизор во время голосования ДЭГ»,— отреагировал господин Булаев. Председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов задался вопросом, возможно ли голосовать с использованием голосового помощника, однако зампред ЦИКа предпочел завершить дискуссию: «Сейчас своими шутками опорочите систему голосования».

Анастасия Корня