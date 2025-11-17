7 га лесного фонда под Воронежем изъяли из частной собственности в пользу государства

В Рамонском районе Воронежской области 7 га земель лесного фонда, которые были незаконно оформлены в частную собственность, вернули государству. Решение касается участка, расположенного на территории урочища Болдырево, где произрастают вековые дубы. Об этом сообщила природоохранная прокуратура. Стоимость земли, по данным надзорного ведомства, превышает 50 млн руб.

Фото: Олег Мухин

В целях восстановления прав государства надзорное ведомство обратилось в суд с иском об аннулировании сведений о границах участка в Едином государственном реестре недвижимости. Суд удовлетворил требования, признав оформление незаконным.

Как установлено следствием, в 2024 году некое физическое лицо оформило в собственность этот участок. Он был сформирован на землях лесного фонда и поставлен на кадастровый учет вопреки требованиям законодательства. После земля была разделена на более чем 50 частей и готовилась к продаже. Прокуратура указала, что участок предназначался для дальнейшего хозяйственного использования, хотя на этой категории земель такое недопустимо.

В сентябре Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало перевод 34 га земель лесных поселков в границы Воронежа, а также включение 46 га в границы населенных пунктов в восьми районах области. Три поселка Савальского лесничества и один поселок Сомовского лесничества общей площадью 19 га уже включили в границы населенных пунктов Грибановского, Новоусманского и Терновского районов.

Анна Швечикова