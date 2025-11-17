Альфа-банк начал тестировать сервис бесконтактной оплаты взглядом. Технология основана на распознавании лица и реализована Альфа-банком совместно с Национальной системой платежных карт. Сейчас сервис доступен для сотрудников банка, которые пользуются гаджетами на Android, и постепенно масштабируется на сети терминалов. Платформа Альфа-банка кросс-банковская, бесконтактную оплату можно будет использовать в терминалах других банков, которые впоследствии присоединятся к этому сервису. Трансакции проводятся как по системе быстрых платежей, так и по картам платежной системы «Мир». Как сообщили в банке, это первое подобное решение на российском рынке.

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта сообщила, что приобрела за третий квартал почти 18 млн акций Alphabet. Стоимость доли к концу сентября превышала $4,3 млрд, отмечает WSJ. На фоне этих новостей акции материнской компании Google выросли почти на 6% на премаркете в США.

«Дом.РФ» планирует в будущем войти в индекс Мосбиржи. Об этом заявил заместитель гендиректора корпорации Максим Грицкевич. Он напомнил, что госкомпания стремится в рамках IPO обеспечить free-float на уровне 10%. Площадка должна представить новую базу расчета индекса Мосбиржи 1-5 декабря, изменения вступят в силу 19 декабря.