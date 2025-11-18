Инициатива повторяема

Партия «Гражданская инициатива», ликвидированная Верховным судом за электоральную пассивность, может обрести новую жизнь. По крайней мере на это рассчитывает ее основатель — бывший министр экономики в правительстве Егора Гайдара Андрей Нечаев. Эксперт в такую перспективу не верит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Нечаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О намерении воссоздать ликвидированную политическую организацию “Ъ” рассказал сам Андрей Нечаев. По его словам, к такому решению его подтолкнули соратники. «Я всегда говорил, что партия — это не бумажка от Минюста, а команда единомышленников. В то же время это специальный институт, и политическая активность под крылом (зарегистрированной партии.— “Ъ”) может быть более эффективной».

Напомним, Верховный суд ликвидировал «Гражданскую инициативу» 17 июня 2025 года по иску Минюста. Поводом стало неисполнение нормы закона, которая обязывает партию выполнить за семь лет хотя бы один из следующих нормативов: ее кандидаты должны поучаствовать в выборах президента, депутатов Госдумы, губернаторов не менее 10% субъектов, депутатов 20% региональных заксобраний или в муниципальных выборах в 50% регионов. В 2018 году на пост главы государства от «Гражданской инициативы» баллотировалась журналистка Ксения Собчак, но с тех пор организация ни разу не выполнила эту норму. В 2024-м поучаствовать в президентской кампании от партии Андрея Нечаева пытался экс-депутат Госдумы Борис Надеждин, но собранные им подписи забраковал Центризбирком.

Господин Нечаев уточнил, что организационный комитет для подготовки учредительного съезда новой старой партии уже фактически создан, хотя уведомление в Минюст он еще не подавал: «Не знаю, как к этому отнесется власть. Нас ликвидировали за якобы недостаточное участие в выборах, что, конечно, отдельная история, ведь сначала нас не пустили на выборы президента». По словам политика, на данный момент решается вопрос о названии новой организации. Вероятнее всего, оно останется прежним — «Гражданская инициатива», хотя это может вызвать «приступ недовольства» у властей, допустил Андрей Нечаев.

Закон не запрещает создание новой партии со старым названием (если оно не было занято другими организациями) — исключение составляют только наименования партий, ликвидированных из-за осуществления экстремистской деятельности. Организационный комитет обязан созвать и провести учредительный съезд, в котором должны принять участие делегаты, представляющие не менее половины субъектов РФ, в течение года.

По словам Андрея Нечаева, вместе с соратниками он постарается успеть зарегистрировать партию к началу следующего электорального цикла, то есть до конца весны 2026 года. При этом «дословного повторения» ликвидированной организации не будет, пообещал экс-министр: «К нам сейчас пришло много молодежи, они создали молодежную организацию "Гражданской инициативы". Но кто-то и ушел, испугался, оставил политику».

Политолог Константин Калачев и по совместительству председатель незарегистрированной Партии любителей пива (существовала в 1993–1998 годах; в 2024-м Минюст отказал в воссоздании организации) считает, что шансов на успех у новой старой «Гражданской инициативы» нет: «У Нечаева есть повод напомнить о себе, но не более того. Регистрация оргкомитета носит заявительный характер и никаких расходов не требует. А вот проведение собраний в регионах, формирование региональной сети и проведение съезда — это уже расходы, которые могут оказаться напрасными. Ибо при существующем порядке регистрации, формализованных и неформализованных требованиях повод отказать наверняка найдется».

По мнению эксперта, до выборов в Госдуму-2026 едва ли будет зарегистрирована любая новая партия. «Есть тенденция к упрощению партийно-политической системы. Она уже сложилась, и она консервативна»,— добавляет господин Калачев. Что касается возрождения политической организации, то последним успешным примером эксперт считает восстановление Партии пенсионеров в 2012 году: «Хотя тогда скорее появился совершенно новый проект под похожим названием».

Андрей Прах