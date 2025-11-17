Рене Зеллвегер открыла в Лондоне памятник Бриджит Джонс

Статую Бриджит Джонс, героини романов британской писательницы Хелен Филдинг и четырех голливудских фильмов, установили на лондонской Лестер-сквер. На площади уже размещены статуи героев кино и литературы — Мэри Поппинс, Мистера Бина, Бэтмена и других. Об этом сообщают британские медиа, включая Daily Mail.

В церемонии приняла участие Рене Зеллвегер, сыгравшая заглавную роль во всех четырех фильмах о Джонс. Вместе с госпожой Зеллвегер статую открыли Чиветел Эджиофор и Лео Вудалл, сыгравшие вместе с ней в вышедшем в 2025 году фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». В церемонии участвовали также сама Хелен Филдинг и режиссер первого фильма о Бриджит Джонс — Шэрон Магуайр.

«Прекрасно, что Бриджит, чья жизнь началась так скромно, с анонимной колонки в газете, продержалась тридцать лет и нашла место на Лестер-сквер»,— заметила госпожа Филдинг. Она начала писать о Бриджит Джонс в газете The Independent в 1995 году. Первый роман о Бриджит — «Дневник Бриджит Джонс» вышел в 1996 году и был экранизирован в 2001 году.

Андрей Келекеев