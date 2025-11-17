Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рене Зеллвегер открыла в Лондоне памятник Бриджит Джонс

Статую Бриджит Джонс, героини романов британской писательницы Хелен Филдинг и четырех голливудских фильмов, установили на лондонской Лестер-сквер. На площади уже размещены статуи героев кино и литературы — Мэри Поппинс, Мистера Бина, Бэтмена и других. Об этом сообщают британские медиа, включая Daily Mail.

В церемонии приняла участие Рене Зеллвегер, сыгравшая заглавную роль во всех четырех фильмах о Джонс. Вместе с госпожой Зеллвегер статую открыли Чиветел Эджиофор и Лео Вудалл, сыгравшие вместе с ней в вышедшем в 2025 году фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». В церемонии участвовали также сама Хелен Филдинг и режиссер первого фильма о Бриджит Джонс — Шэрон Магуайр.

«Прекрасно, что Бриджит, чья жизнь началась так скромно, с анонимной колонки в газете, продержалась тридцать лет и нашла место на Лестер-сквер»,— заметила госпожа Филдинг. Она начала писать о Бриджит Джонс в газете The Independent в 1995 году. Первый роман о Бриджит — «Дневник Бриджит Джонс» вышел в 1996 году и был экранизирован в 2001 году.

Андрей Келекеев

Рене Зеллвегер и ее роли

Рене Зеллвегер родилась 25 апреля 1969 года в городе Кейти, штат Техас. Ее отец был эмигрантом из Швейцарии и работал инженером-электриком, мать по профессии была медсестрой-сиделкой, норвежской эмигранткой

Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images

В 1992 году Рене Зеллвегер окончила Техасский университет по специальности «английская литература». Также во время учебы она посещала актерские курсы, снималась в рекламе и получала эпизодические роли в кино
На фото: Рене Зеллвегер в фильме «Сестричка Бетти»

На фото: Рене Зеллвегер в фильме «Сестричка Бетти»

Фото: UNIVERSAL STUDIOS

В 1994 году Рене Зеллвегер получила свою первую главную роль в фильме ужасов «Техасская резня бензопилой 4: Новое поколение», в котором она играла вместе с Мэтью Макконахи. В том же году актриса снялась в криминальной комедии «Любовь и 45-й калибр»
На фото: Рене Зеллвегер (справа) и Мэрил Стрип на премьере фильма «Истинные ценности»

На фото: Рене Зеллвегер (справа) и Мэрил Стрип на премьере фильма «Истинные ценности»

Фото: Reuters

Первую заметную роль Рене Зеллвегер получила в 1996 году в фильме «Джерри Магуайер» (кадр на фото), в котором она снялась с Томом Крузом. Фильм собрал в мировом прокате более $273 млн. «Фильм вызывает восхищение, особенно когда Круз и Зеллвегер появляются на экране вместе»,— писал американский кинокритик Роджер Эберт

Фото: TriStar Pictures

С 1999 по 2000 год Зеллвегер была помолвлена с актером Джимом Керри (на фото). В 2003 году у нее были непродолжительные отношения с музыкантом Джеком Уайтом. В мае 2005 года Зеллвегер вышла замуж за певца Кенни Чесни, но развелась через четыре месяца. В 2009 году она начала встречаться с актером Брэдли Купером. В июне 2021 года завела отношения с английским телеведущим Энтом Энстедом

Фото: Reuters

Мировую известность Рене Зеллвегер принесла роль в британской романтической комедии «Дневник Бриджит Джонс» 2001 года. При подготовке к съемкам актрисе пришлось набрать лишний вес, научиться британскому акценту и начать курить

Фото: Miramax Films

До этого в 1998 году Рене Зеллвегер снялась в религиозной драме «Дороже Рубинов», фильме «Истинные ценности», в 1999 году в романтической комедии «Холостяк». В 2000 году она снялась в «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри, фильм собрал в прокате $149 млн. В том же году актриса снялась в черной комедии «Сестричка Бэтти», за роль в которой получила премию «Золотой глобус»

Фото: Amy Sancetta / AP

«Я рада, что люди считают меня необычной и думают, что я живу другой, счастливой, более полноценной жизнью, и я очень рада, что, возможно, так себя преподношу»

Фото: Reuters

Роль в «Дневнике Бриджит Джонс» принесла Рене Зеллвегер вторую номинацию на премию «Золотой глобус», а также первые номинации на премию «Оскар» и премию BAFTA за лучшую женскую роль в главной роли. Фильм имел большой коммерческий успех, заработав $281 млн по всему миру

Фото: Miramax Films

Рене Зеллвегер с актером Шоном Коннери на 76-й церемонии вручения премии «Оскар», где она получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

24 мая 2005 года на Аллее Славы в Голливуде появилась персональная «звезда» Рене Зеллвегер

Фото: Mario Anzuoni MA / Reuters

«В глубине души я техасская девушка, которая, как и любая женщина, мечтает о большом романе. Биологически я стремлюсь стать опорой семьи. Я буду в расцвете сил, когда у меня на коленях будет ребенок»

Фото: Mario Anzuoni (UNITED STATES / Reuters / Mario Anzuoni / Reuters

В 2006 году Зеллвегер снялась в «Мисс Поттер», где она играет Беатрикс Поттер, известную детскую писательницу и иллюстратора. А также в фильмах «Аппалуза», «Дело 39», «Любовь вне правил», «Замерзшая из Майами», «Мой единственный», «Моя любовная песня» и «Только правда»

Фото: Petr David Josek / AP

Затем последовал 12-летний перерыв в актерской карьере, после которого Зеллвегер снова исполнила роль Бриджит Джонс в третьей части романтической комедии, которая получила положительные отзывы критиков. А также снялась в фильмах «Джуди», «Здесь и сейчас», «Такой же другой, как и я». В 2022 году Рене Зеллвегер появилась в сериале «Кое-что о Пэм»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Раньше я думала, что обязательно нужно соглашаться на каждую предложенную роль. Пока не поняла, сколько барбекю, свадеб и дней рождения своих друзей и родных пропустила. Поэтому я решила взять перерыв и немного пожить своей собственной жизнью»
На фото: Рене Зеллвегер перед показом фильма «Apart together»

На фото: Рене Зеллвегер перед показом фильма «Apart together»

Фото: Thomas Peter / Reuters

В 1997 году Рене Зеллвегер появилась на обложке журнала Vanity Fair, в дальнейшем появлялась в журналах Vogue, Detour, Allure и Harper`s Bazaar. Она часто посещает Неделю моды в Нью-Йорке. В 1997 году журнал Vanity Fair включил ее в список «Новой волны звезд Голливуда». В 2006 году она заняла 72-е место в списке «100 лучших знаменитостей» Forbes

Фото: Joel Ryan / Invision / AP

«Не нужно снимать фильмы, подобные тем, что уже получили признание и успех. Я думаю, что более умны и разборчивы, чем думают о них продюсеры. И они хотят видеть новые и нестандартные картины»
На фото: Рене Зеллвегер на европейской премьере фильма «Джуди»

На фото: Рене Зеллвегер на европейской премьере фильма «Джуди»

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Среди многочисленных наград за актерскую работу Зеллвегер получила две премии «Оскар», две премии BAFTA, четыре премии «Выбор кинокритиков», четыре премии «Золотой глобус», премию «Независимый дух», четыре премии Гильдии киноактеров, Британскую премию независимого кино и награды Лондонского круга кинокритиков, Национального совета рецензентов, Национального общества кинокритиков, Нью-Йоркского кружка кинокритиков и Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре

Фото: Chris Pizzello / AP

В апреле 2024 года стало известно, что комедийная серия «Дневник Бриджит Джонс» получит четвертую часть. Рене Зеллвегер уже подписала контракт на участие в ленте. Премьера фильма запланирована на 14 февраля 2025 года

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

