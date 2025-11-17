АО «Гипростроймост» займется капитальным ремонтом аэропорта Ульяновска

Ульяновское АО «Гипростроймост» победило в конкурсе по выбору подрядчика по капитальному ремонту аэродрома межународного эропорта Ульяновска («Баратаевка»), сообщается на сайте госзакупок. Компания-победитель снизила цену контракта со стартовой цены в 880,4 млн руб. до 813 млн руб.

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА(А)») объявило конкурс на капитальный ремонт аэродрома ульяновского аэропорта (Баратаевка) в октябре текущего года. Подрядчик должен завершить работы к 31 декабря 2026 года.

Проект включает ремонт перрона площадью 77,1 тыс. кв. м. Документация разработана институтом «Аэропроект» по договору с ФГУП «АГА(А)». Ремонт будет проведен без ограничения работы аэропорта, который служит базой для подготовки курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

В 2024 году аэропорт Ульяновск (Баратаевка) обслужил 675 тыс. пассажиров. Это стало новым рекордом за всю историю работы воздушной гавани.

Андрей Сазонов