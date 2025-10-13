Реконструкция аэропорта Ульяновска оценивается в 880 млн рублей

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ФГУП «АГА(А)») объявило конкурс на капитальный ремонт аэродрома ульяновского аэропорта (Баратаевка). Стоимость контракта — 880,4 млн рублей. Подрядчик должен завершить работы к 31 декабря 2026 года.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 октября, а итоги будут подведены спустя три дня. Проект включает ремонт перрона площадью 77,1 тыс. кв. м. Документация разработана институтом «Аэропроект» по договору с ФГУП «АГА(А)».

Ремонт будет проведен без ограничения работы аэропорта, который служит базой для подготовки курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

В 2024 году аэропорт Ульяновск (Баратаевка) обслужил 675 тыс. пассажиров. Это стало новым рекордом за всю историю работы воздушной гавани,