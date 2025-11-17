Грузовые авиакомпании сообщили о рисках полной остановки парка

Российские грузовые авиакомпании заявляют об угрозе полной остановки парка в ближайшие три–пять лет, рассказали «Ъ» эксперты отрасли. Среди ключевых проблем — острый дефицит запчастей и высокий износ советских самолетов, составляющих основу нынешнего флота. На фоне ухода иностранных бортов парк пригодных к полетам ВС за три года сократился вдвое.

Перевозчики отмечают, что без оперативного продления ресурса техники отрасль не сможет дождаться массовых поставок новых отечественных грузовых самолетов. Усугубляют положение многомесячные очереди на ремонт и резкий рост стоимости комплектующих. Кроме того, перевозчики также отмечают, что получение разрешения правительственной комиссии на вывоз запчастей на ремонт за рубеж занимает в среднем три месяца.

Для сохранения сектора участники рынка готовят властям пакет предложений, включая субсидирование рейсов объемом не менее 10 млрд руб. ежегодно. Продление ресурса техники возможно, но потребует времени, дополнительных исследований и участия разработчиков.

Подробнее — в материале «Груз проблем повис в воздухе».