Лавров: саммит Путина и Моди состоится через три недели в Нью-Дели

Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что российско-индийский саммит состоится через три недели в Нью-Дели. Об этом он сказал в приветственной части на переговорах с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, который находится в России с визитом.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце, российско-индийского саммита в индийской столице» (цитата по «РИА Новости»),— заявил господин Лавров.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сегодня прибыл в российскую столицу. Поездка индийского министра проходит накануне визита президента России Владимира Путина в Индию. Согласно информации на сайте Росконгресса, 4–5 декабря в Нью-Дели состоится двусторонний форум. «Мероприятие будет приурочено к государственному визиту» Владимира Путина, «запланированному на 5 декабря». В программу также войдет серия дискуссий о совместном производстве, сотрудничестве в сфере туризма и увеличении турпотока.

Контакты России и Индии проходят на фоне усиления тарифного давления Вашингтона на Нью-Дели. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции. В Вашингтоне шаг объяснили стремлением добиться отказа Индии от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что Индия перестанет закупать нефть у РФ. В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. В том же месяце индийские НПЗ впервые приобрели 4 млн баррелей сырой нефти из Гайаны у компании ExxonMobil. В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уверял, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Анастасия Домбицкая