«Сибирь» уступила «Шанхай Дрэгонс» и потерпела 13-е поражение подряд в КХЛ

Новосибирская «Сибирь» на своем льду проиграла — 0:3 — «Шанхай Дрэгонс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда установила клубный антирекорд, продлив серию поражений до 13 встреч.

У победителей дубль сделал Гэйдж Куинни, также автором заброшенной шайбы стал Ник Меркли. Голкипер «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рибар во второй раз в сезоне отыграл «на ноль», отразив 29 бросков по своим воротам.

«Сибирь» провела второй матч под руководством временно исполняющего обязанности главного тренер Ярослава Люзенкова. На прошлой неделе клуб объявил об отставке Вячеслава Буцаева.

Команда, занимающая последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, обновила клубный антирекорд. В последний раз «Сибирь» побеждала 14 октября, на выезде обыграв астанинский «Барыс» в серии буллитов. Антирекорд КХЛ принадлежит «Сочи» — в сезоне-2022/23 клуб не мог победить на протяжении 21 матча.

Таисия Орлова