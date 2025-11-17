Два румынских села эвакуировали из-за угрозы взрыва судна на границе с Украиной

Власти Румынии объявили об эвакуации села Плаур, а затем и соседнего села Чаталкей (уезд Тулча). Решение принято из-за пожара на судне с 4 тыс. тонн сжиженного природного газа, расположенного в украинском порту Измаил возле румынской границы. Эвакуация носит «предупредительный характер», пояснили румынские власти.

Как сообщили власти Чаталкея, эвакуируются около 250 человек, еще несколько жителей отказываются уезжать. В связи с этим рассматривается возможность принудительной эвакуации. В селе Плаур, где проживают 32 человека, эвакуация началась днем 17 ноября. Власти предупреждают об угрозе взрыва на судне.

Главное управление морских дел Министерства транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что пожар на судне ORINDA под флагом Турции начался в результате атаки по порту Измаил. 16 человек, находившихся на борту, эвакуировали. Из-за угрозы взрыва в порту усилены меры безопасности.