Лавров проводит переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром в Москве

Главы внешнеполитических ведомств России и Индии Сергей Лавров проводят переговоры в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликовав пост со снимком министров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Переговоры глав России и Индии в Москве»,— написала Мария Захарова.

Министры обсудят предстоящие политические контакты и сверят часы по ключевым вопросам международной повестки.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сегодня прибыл в российскую столицу. Он был принят послом и господином Алексеем Павловским. В Москве индийский министр примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщали в посольстве Индии в РФ.

Поездка индийского министра проходит накануне визита президента России Владимира Путина в Индию. Согласно информации на сайте Росконгресса, 4–5 декабря в Нью-Дели состоится двусторонний форум. «Мероприятие будет приурочено к государственному визиту» Владимира Путина, «запланированному на 5 декабря». В программу также войдет серия дискуссий о совместном производстве, сотрудничестве в сфере туризма и увеличении турпотока.

Контакты России и Индии проходят на фоне усиления тарифного давления Вашингтона на Нью-Дели. На прошлой неделе Субраманьям Джайшанкар обсудил с госсекретарем США Марко Рубио торговые вопросы на встрече на полях заседания министров иностранных дел «Группы семи» (G7) в Канаде. Стороны уделили особое внимание теме цепочек поставок. Накануне встречи президент США Дональд Трамп объявил о планах снизить пошлины на индийские товары, поскольку Нью-Дели сократил импорт нефти из России.

6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции. В Вашингтоне шаг объяснили стремлением добиться отказа Индии от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп выражал уверенность, что Индия перестанет закупать нефть у РФ. В конце октября агентство Reuters сообщило, что по итогам переговоров между Индией и США индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили импорт российской нефти на 50%. В том же месяце индийские НПЗ впервые приобрели 4 млн баррелей сырой нефти из Гайаны у компании ExxonMobil. В ноябре замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уверял, что Индия продолжает закупать российскую нефть.

Как Трамп воюет с нефтью — в проекте «Ъ» «Игры слов».

Анастасия Домбицкая