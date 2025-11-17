Конституционный суд нашел аварийный выход

Конституционный суд не нашел противоречий между Основным законом, УК и КоАП, позволяющими наказывать виновников смертельных аварий по статьям разных кодексов. Проверку законодательства запрашивал один из региональных судов, который рассматривал дело о ДТП, в результате которого автобус въехал на встречку и повредил несколько машин. Один водитель в аварии погиб, другой был ранен. По факту одного и того же ДТП заведено одновременно уголовное и административное дело. КС постановил, что такой алгоритм действий вполне допустим и нарушений в этом нет.

Опубликованное постановление Конституционного суда (КС) касается запроса Ивановского районного суда Ивановской области (см. “Ъ” от 22 сентября). 19 февраля 2024 года на одной из дорог в Ивановской области произошла авария. Водитель автобуса выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2115, который от удара столкнулся с Renault Sandero. Водитель ВАЗ-2115 погиб, полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, наказание — до пяти лет лишения свободы). Водителю Renault Sandero был причинен легкий ущерб здоровью, возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.24 КоАП.

Ивановский районный суд Ивановской области, запрашивая позицию КС, напомнил: дважды за одно и то же деяние никто наказан быть не может согласно КоАП и Конституции. Производство по делу о правонарушении не может быть начато (а начатое должно быть прекращено), если по одному и тому же факту «противоправных действий» уже заведено административное или уголовное дело. Но кодекс не учитывает ситуацию, когда результатом одного и того же нарушения стало несколько «последствий» (в виде погибшего и легкораненого), посчитали запросившие мнение КС судьи Ивановской области.

Конституционный суд противоречий не обнаружил.

«Одни и те же действия одного и того же лица могут служить признаками различных правонарушений,— сказано в опубликованном постановлении КС.— Не всякое нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств, образующее состав нарушения, предполагает обязательное наступление только административной или только уголовной ответственности».

Если одно и то же нарушение обусловлено совершением одних и тех же действий, это может повлечь привлечение виновного одновременно и к двум видам ответственности, разъяснил КС. «Это не будет входить в противоречие с принципом справедливости и отступать от запрета двойного привлечения к публично-правовой ответственности за одно деяние»,— говорится в постановлении. Ч. 3 ст. 264 УК и ст. 12.24 КоАП, отмечает КС, хотя и имеют общий признак (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), но содержат описание разных правонарушений, посягают на разные объекты (жизнь и здоровье), приводят к разным последствиям (смерть и вред здоровью).

Юрист, эксперт «Народного фронта» Катерина Соловьева, комментируя данные КС разъяснения, отмечает, что по-прежнему остается неясным, что делать в случаях, если в результате одного и того же нарушения ПДД есть два пострадавших с разной степенью тяжести в рамках КоАП РФ (с легкой и средней), в результате чего образуются два состава правонарушения, предусмотренных ст. 12.24 кодекса. Это, поясняет эксперт, часто вызывает вопросы у инспекторов ГИБДД, оформляющих документы (к примеру, в случаях, когда при аварии с автобусом пострадало несколько пассажиров). Катерина Соловьев также обращает внимание на то, что, хотя, согласно позиции КС, противоречий между УК, КоАП и Основным законом нет, проблема с толкованием этих норм нижестоящими судами остается и ее необходимо решать отдельно.

