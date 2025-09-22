Конституционный суд ищет аварийный выход

Конституционный суд (КС) проверит, не противоречат ли Основному закону нормы УК и КоАП, позволяющие наказывать виновников смертельных аварий по статьям разных кодексов. Поводом стал запрос одного из региональных судов, рассматривавшего дело о ДТП, в результате которого автобус въехал на встречку и повредил сразу несколько машин. Один водитель погиб, другой был ранен. По факту одного и того же ДТП заведено одновременно уголовное и административное дело. При этом Конституция и КоАП запрещают наказывать дважды за одно деяние. КС при рассмотрении запроса, вероятно, даст какие-то разъяснения для судов и законодателей.

Пресс-служба КС в пятницу, 19 сентября, сообщила о принятии к рассмотрению запроса Ивановского районного суда Ивановской области о проверке конституционности ряда норм КоАП и УК.

Как следует из запроса (“Ъ” ознакомился с его содержанием), поводом для проверки стала авария, произошедшая 19 февраля 2024 года на участке дороги Иваново—Кохма в Ивановской области. Водитель автобуса «ПАЗ» вовремя не заметил остановившуюся впереди машину, резко дал влево и выехал на встречку, где совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2115, который, в свою очередь, от удара столкнулся с двигавшимся попутно Renault Sandero. Водитель ВАЗ-2115 погиб, полиция завела уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть одного человека, наказание — до пяти лет лишения свободы). Водителю Renault Sandero, в свою очередь, был причинен легкий ущерб здоровью, в связи с чем было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.24 КоАП (наказание — штраф до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок до полутора лет).

Ивановский районный суд Ивановской области в запросе напоминает, что дважды за одно и то же деяние никто наказан быть не может (это закреплено в ст. 4.1 КоАП). В ст. 50 Конституции сказано, что повторно никто не может быть осужден за одно и то же преступление. Для исключения подобной ситуации в ст. 24.5 КоАП есть норма, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато (а начатое должно быть прекращено), если по одному и тому же факту «противоправных действий» уже заведено административное или уголовное дело.

Но ситуация, когда результатом одного и того же нарушения стало сразу несколько «последствий» (в виде погибшего в ДТП и легкораненого), в КоАП не учитывается, считает запросивший позицию КС суд.

«Указанное правовое регулирование фактически допускает привлечение лица, виновного в ДТП, одновременно к административной и уголовной ответственности с учетом наступивших последствий»,— говорится в запросе. Это создает правовую неопределенность и порождает противоречивую правоприменительную практику, в связи с чем Ивановский районный суд Ивановской области просит КС проверить на соответствие Основному закону ст. 12.24, 24.5 КоАП и ст. 264 УК.

«Действительно, существует правовой пробел: непонятно, что делать, когда одно действие влечет несколько последствий (к примеру, в виде вреда здоровью), но они отличаются тяжестью, и санкции за них прописаны разными кодексами,— подтверждает юрист, эксперт по безопасности движения "Народного фронта" Катерина Соловьева.— Вопрос этот можно и нужно урегулировать, потому что на самом деле он очень злободневный для правоприменительной практики». Адвокат Сергей Радько сомневается, что есть повод говорить о неконституционности действующих положений закона: в подобных случаях уголовное наказание не должно исключать административного. Вопрос в том, как исчислять сроки наказаний, отмечает господин Радько, ведь ст. 12.24 КоАП и ст. 264 УК предусматривают санкцию в виде лишения права управлять транспортным средствам. «Сегодня они должны отбываться независимо друг от друга,— поясняет эксперт.— Сроки могут наложиться друг на друга, и фактически какое-то наказание будет отбыто не полностью (особенно если представить ситуацию, когда оба судебных акта по уголовному и административному наказанию вступят в силу одновременно.) Данную ситуацию можно решить только внесением поправок в закон о порядке исчисления и отбытия этих наказаний либо их зачета».

Напомним, что в 2023 году КС обнаружил нормы внутри самого КоАП, позволяющие наказывать по двум статьям за одно и то же нарушение. К такому выводу суд пришел после рассмотрения жалобы автомобилиста из Саратовской области Роберта Чепурного, который наехал на ребенка в ходе ДТП. Сначала ГИБДД оштрафовала водителя по ст. 12.18 КоАП (непредоставление преимущества в движении пешеходам), затем суд лишил его прав по ст. 12.24 КоАП (нарушение, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью). КС в итоге указал, что КоАП противоречит Основному закону. В Госдуме уже находится проект поправок к КоАП, в которых будут новые инструкции для судов в таких случаях. В начале сентября правительство представило доработанную версию этого документа (см. “Ъ” от 4 сентября).

Иван Буранов