«До развязки еще далеко»

Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что Владимир Зеленский сумеет побороть коррупцию в стране. Об этом президент Франции заявил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой в Париже. Речь идет о скандале вокруг так называемого дела Миндича — масштабных злоупотреблениях в украинской энергетике. Зеленский признал, что недостаточно уделял внимания этой проблеме. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ситуация вокруг власти в Киеве близка к серьезному кризису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Находящийся под арестом с 2023 года известный украинский предприниматель Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) ярко прокомментировал громкий скандал вокруг власти в Киеве. Примечательно, можно даже сказать, символично, что все эти красивые заявления Игорь Валерьевич сделал в ходе очередного заседания суда по своему собственному делу. Как известно, его обвиняют по многим статьям УК в рамках борьбы с коррупцией, которую широко анонсировал Владимир Зеленский. Как выразился Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), весь мир нынче от всего этого стоит на ушах. Действия группы Миндича он сравнил с итальянской мафией, которая использует так называемый общак для поддержки друг друга, и предсказал скорое падение «маленького Наполеона», то есть Зеленского.

Действующий президент Украины на фоне всего происходящего отправился в большое международное турне. В Греции он договорился о поставках газа, во Франции подписал соглашение по вооружениям, в частности, по ПВО и авиации. Судя по всему, речь идет о долгосрочных планах. Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции наряду с пожеланием стойкости украинскому народу выразил надежду, что Киев сумеет справиться с такой проблемой, как коррупция. Владимир Зеленский в ответ признал, что недостаточно уделял внимания этому вопросу и обещал пробел восполнить.

Тем временем Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о намерении проверить военные закупки — очень даже чувствительный момент. В этой связи ходят слухи, что экс-министр обороны, а ныне секретарь Совбеза Рустем Умеров, фигурант так называемого списка Миндича, покинул страну. Позже это пытались опровергнуть.

Но в общем и целом можно так предположить, что Зеленскому, чтобы устоять, придется, видимо, проститься окончательно и бесповоротно со своим нынешним окружением.

Другое дело, если НАБУ выдвинет обвинения против него лично. Тогда, как нетрудно догадаться, устоять будет намного сложнее. Говорить о том, что дальше, падет ли «маленький Наполеон», кто за этим стоит и кому выгодно, преждевременно. Похоже, до развязки еще далеко.

Между тем с трудностями столкнулось бывшее шоу Зеленского «Квартал 95». Миндич там основной акционер и продюсер. Сообщаются, что привлеченные артисты отказываются от участия в новогодней программе, не желая оказаться скомпрометированными. А это, к слову, большие деньги. В целом можно, наверное, согласиться с опальным Коломойским (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) — это только начало.

Дмитрий Дризе