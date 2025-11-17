Медведев: СВО продолжится, пока Россия не достигнет своих целей
Спецоперация на Украине не завершится до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Сегодня господин Медведев встречался с активистами «Молодой Гвардии». Слет посвящен 20-летию молодежного крыла «Единой России». Видеозапись встречи зампред Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Основными целями спецоперации российские власти называли «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту от «геноцида» населения Донецкой и Луганской народных республик. Глава МИД России Сергей Лавров отдельно уточнял первопричины украинского кризиса. По словам министра, основные из них — это расширение НАТО на Восток и «истребление» всего русского на Украине.