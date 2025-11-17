Оренбургский ГПЗ возобновил прием казахстанского газа после атаки БПЛА

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) возобновил прием газа с месторождения Карачаганак в Казахстане после временной приостановки из-за атаки беспилотников 19 октября. По данным «Интерфакс—Казахстан» со ссылкой на Минэнерго республики, с 17 ноября завод принимает 815 тыс. кубических метров газа в час, что составляет 82% от плановых объемов.

Атака беспилотников повредила один из цехов завода и частично разрушила его инфраструктуру, что привело к временной остановке приема газа.

Отгрузка была возобновлена 22 октября, но объемы составляли только 200 тыс. кубических метров в час, значительно ниже обычного режима работы завода в 840 тыс. кубических метров в час.

Андрей Сазонов