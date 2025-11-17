Металлам подрезали прогнозы

Аналитики ухудшают прогнозы развития стального рынка из-за сохраняющегося кризиса. Прохождение низшей точки ожидается в первом квартале 2026 года, а процесс восстановления может растянуться на весь будущий год. На глобальном рынке ситуация также остается сложной из-за растущего двузначными темпами экспорта стали из Китая.

Аналитики «Эйлер» пересмотрели в меньшую сторону прогнозы части внутренних цен на металлопродукцию в четвертом квартале 2025 года — втором квартале 2026 года. Как говорится в их обзоре, конъюнктура рынка стали в РФ складывается менее благоприятная, чем ожидалось ранее. Прогноз стоимости холоднокатаного проката на четвертый квартал 2025 года понижен до 60 тыс. руб. против прежних 61 тыс. руб. за тонну. Ожидаемая цена оцинкованного проката на первый квартал 2026 года скорректирована до 75 тыс. руб. против 76,4 тыс. руб. за тонну, холоднокатаного — до 60,5 тыс. руб. с 62,2 тыс. руб. за тонну. В сторону повышения пересмотрены цены на горячекатаный прокат и арматуру.

Как считают в «Эйлер», российский рынок стали пройдет низшую точку в первом квартале 2026 года, после чего начнется рост цен с опережением инфляции вплоть до возврата котировок к их среднециклическим уровням. Так, горячекатаный прокат в четвертом квартале 2026 года может подорожать до 52,3 тыс. руб. за тонну, что на 16,2% выше текущих значений. Цены на холоднокатаный прокат, по прогнозам «Эйлер», за этот период вырастут на 8,8%, до 65,3 тыс. руб. за тонну, на бесшовные трубы — на 5,5%, до 140,3 тыс. руб. за тонну, а на арматуру — почти на 22%, до 46,9 тыс. за тонну.

Пока же внутренний рынок стали остается в глубоком кризисе, указывают аналитики «Эйлер»: объем производства плоского проката в России по итогам девяти месяцев 2025 года снизился на 9% год к году, потребление — на 13% год к году, несмотря на начавшееся снижение ключевой ставки. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев отмечал, что по итогам года потребление металла в РФ сократится на 14–15% год к году и в 2026 году снижение спроса продолжится. Восстановление инвестиционной активности в РФ и, соответственно, рост спроса на сталь, прогнозирует господин Шевелев, возможны при снижении ключевой ставки до 12%, что едва ли произойдет в 2026 году (см. “Ъ” от 13 ноября).

На глобальном рынке ситуация также остается тяжелой из-за растущего двузначными темпами экспорта стали из Китая ввиду слабого внутреннего спроса, указывают в «Эйлер». Там добавляют, что правительство КНР подтвердило планы по снижению избыточного производства металла в 2025–2026 годах, в том числе за счет строгого запрета на ввод новых мощностей. В 2016–2017 годах Пекин принимал схожие меры, что позволило нормализовать аномально высокие объемы экспорта, оказав значительную поддержку мировым ценам, напоминают аналитики «Эйлер».

В 2026 году восстановление на российском и мировом стальном рынке будет неравномерным, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его мнению, наибольшим потенциалом обладают в инфраструктурный и строительный сегменты, поскольку именно госпрограммы и строительные проекты первыми реагируют на смягчение денежно-кредитной политики и рост бюджетных вливаний. Автопром и трубный сегмент способны показать лучшие темпы роста при условии поддержки отраслевыми программами и улучшения экспортных возможностей к концу года, продолжает аналитик. Но, добавляет он, ключевое условие для восстановления инвестиционной активности — снижение ключевой ставки до примерно 10–12%.

Впрочем, участники отрасли сомневаются, что восстановление спроса в строительстве будет таким быстрым. В «Северстали» говорят, что потребление металлоконструкций продолжает снижаться. В 2025 году показатель составит 2,1 млн тонн, в 2026 году — 1,9 млн тонн. Оживление рынков и рост потребления до около 2,9 млн тонн ожидается не ранее 2030 года, отмечают в компании.

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что эффект от восстановления цен в отрасли может заметно проявиться только в 2027 году. По его словам, наиболее неблагоприятная ситуация складывается для компаний с высокой долговой нагрузкой и сильной зависимостью от экспорта, потому что высокая ключевая ставка съедает операционную прибыль, а сильный рубль делает экспорт менее выгодным.

