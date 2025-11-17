«Барселона» проведет на Camp Nou первый матч после реконструкции

Каталонский футбольный клуб «Барселона» впервые с мая 2023 года проведет матч на домашнем стадионе Camp Nou. 22 ноября в рамках 13-го тура чемпионата Испании команда примет «Атлетик» из Бильбао.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион Camp Nou

Фото: Albert Gea / Reuters Стадион Camp Nou

Фото: Albert Gea / Reuters

«Мы мечтали о возвращении. И вот оно здесь! Мы вернулись домой»,— говорится в сообщении клуба. «Барселона» получила разрешение на частичный ввод Camp Nou в эксплуатацию. Отмечается, что матч с «Бильбао» смогут посетить 45 тыс. зрителей.

Camp Nou находится на реконструкции с 2022 года. Сообщалось, что обновленный стадион будет вмещать в себя 106 тыс. зрителей. Изначально действующий чемпион Испании запланировал возвращение на арену на 10 августа, однако клубу не удалось в срок получить соответствующую лицензию от городских властей. 7 ноября «Барселона» провела на стадионе открытую тренировку.

После 12 туров «Барселона» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего мадридского «Реала» клуб отстает на 3 балла.

Таисия Орлова