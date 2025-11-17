Канадского наемника ВСУ заочно приговорили к 14 годам колонии

Суд признал виновным в наемничестве гражданина Канады Икедзо Мицуки. Его заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима и объявили в международный розыск, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как установило следствие, осужденный в 2022 году вступил в украинское вооруженное формирование, где прошел военную подготовку. С того времени наемник участвует в боях против российских военнослужащих в ДНР и ЛНР.

В марте российская делегация по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями сообщала, что с 2022 года в качестве наемников в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступили более 15 тыс. граждан из 115 стран. По данным Минобороны России, с этого момента вооруженные силы ликвидировали несколько тысяч наемников.

Никита Черненко