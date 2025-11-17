Детей впутывают в схемы

Мошенники стали чаще использовать детей для хищения денег. С начала года в России зафиксировано более 6 тыс. случаев, когда злоумышленники манипулировали детьми, чтобы получить доступ к счетам их родителей. Согласно оценкам экспертов компании F6, общий ущерб от подобных схем превышает 850 млн руб. Средний размер кражи с начала 2025 года вырос более чем вдвое — с 80 тыс. руб. до 190 тыс. руб. Чаще всего атакуют детей в возрасте от 10 до 14 лет.

Как работают подобные схемы, объясняет директор и партнер компании «IT- Резерв» Павел Мясоедов: «Схемы нехитрые, они базируются на социальной инженерии: ребенку говорится о том, что либо его родители, либо он, уже начав общение, стал частью какой-то преступной группировки, злого умысла. Поэтому, чтобы нивелировать все возможные последующие риски, нужно перевести деньги. Мошенник через ребенка пытается получить доступ к телефону родителей и установить туда вредоносное ПО, какую-то разновидность Trojan.Rock, вирус — но это более сложные схемы. Чаще просто пытаются заставить ребенка взять телефон родителя, разблокировать его, если ребенок знает пароль или попросить взрослых его ввести. А дальше перевести деньги. Весьма часто работает схема через дропперов и курьеров.

По какой причине растет число таких атак? Это одновременно связано с двумя причинами. Первая: несмотря на кажущуюся цифровую зрелость детей, они таковыми не являются. Привыкание к клиповому мышлению, когда ты целый день сидишь в телефоне, не равно цифровой зрелости. Дети — личности еще не созревшие и являются хорошими жертвами еще и с этой точки зрения. Такая причина во многом связана с отсутствием автоматизированных систем модерации контента внутри детских приложений, виртуальных игр. А внутри игр обычно существуют самые базовые чаты, в которых в лучшем случае есть системы против буллинга. Они обитают в этих различных программах, где сервисы коммуникации никак не защищены, именно поэтому все чаще становятся жертвами преступников».

Чаще всего мошенники находят своих жертв в таких компьютерных играх, как Roblox, Minecraft, Standoff 2. По данным экспертов F6, нередко используются фейковые аккаунты известных блогеров или стримеров. Приманкой часто служат выгодные предложения: розыгрыши виртуальной валюты или улучшение персонажей. Главный способ обезопасить себя —ограничить доступ ребенка к телефону родителя, считает директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз группы компаний «Солар» Александр Вураско: «Очень важно понимать, что финансы нужно разграничивать. У ребенка не должно быть доступа к банковскому счету, к телефону родителей с правами на установку приложений, с возможностью войти в систему онлайн-банкинга. Давать ребенку играть в игры на своем смартфоне не очень хорошая практика. И делать это лучше под контролем. Если ребенок совершает онлайн-покупки, то лучшим способом будет оформить для него отдельный счет, который позволит контролировать траты. И в данном случае, даже если вдруг злоумышленники вступят в контакт с ребенком, он не сможет причинить вред семейному благополучию.

В первую очередь надо выстраивать доверительные отношения с ребенком. Нужно объяснить, что человек, который общается с ними через интернет, это не доверенное лицо, а незнакомец, который может оказаться кем угодно. Если у вас достаточно высокий уровень доверия с ребенком, высока вероятность того, что, когда его попросят совершить какие-то нестандартные действия, например, сфотографировать экран телефона, открыть какое-то приложение и так далее, он сначала обратится к родителям для того, чтобы они помогли ему разобраться, что это такое».

По данным «Сбера», за последние два года число детей, вовлеченных в мошенничество, выросло на треть.

