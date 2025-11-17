В Мурманской области полностью откажутся от бумажных билетов в транспорте

Со следующего года власти Мурманской области планируют полностью завершить переход с бумажных билетов в общественном транспорте на пластиковые карты. Начиная с 1 января 2026 года все городские проездные будут выпускаться только в формате Единой карты жителя (ЕКЖ) и «Карты 51». Об этом со ссылкой на руководителя регионального минцифры Елену Семенову сообщает портал 51.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Переход к безбумажной системе в общественном транспорте Мурманской области начался в 2020 году — тогда Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) в виде пластиковой карты выдали льготникам. Предполагается, что в дальнейшем бумажные билеты останутся только на пригородных маршрутах.

ЕКЖ в Мурманской области можно оформить бесплатно, карта действует до десяти лет и подлежит восстановлению в случае утери. Пополнить ЕСПБ можно или онлайн, или оффлайн.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что с 1 июня 2025 года на базе Единой карты петербуржца в Ленинградской области начала действовать Единая карта жителя Ленобласти и Петербурга.

Андрей Цедрик