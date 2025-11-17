Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Застройщик выбрал доступность

ГК ПИК отказалась от обратного сплита акций

После недовольства со стороны миноритарных акционеров девелоперская группа ПИК отказалась от ранее запланированного обратного сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Это могло бы привести к снижению ликвидности бумаг, котировки которых уже начали заметно снижаться после объявления о процедуре. Эксперты считают, что отказ от консолидации — вынужденная мера из-за давления регулятора и инвесторов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Общее собрание акционеров ГК ПИК (MOEX: PIKK) отклонило предложение о консолидации акций, следует из сообщения компании. В ПИК уточнили, что «прислушиваются к пожеланиям миноритарных инвесторов: по результатам общего собрания акционеров подавляющее большинство голосов было отдано за непроведение обратного сплита акций». В начале октября 2025 года совет директоров застройщика рекомендовал провести обратный сплит акций в соотношении 100 к 1 (см. “Ъ” от 9 октября).

ГК ПИК, основанная в 1994 году, к ноябрю 2025 года возводит 4,2 млн кв. м жилья по всей России и занимает по этому объему второе место в списке крупнейших в стране застройщиков по версии единой информсистемы «Наш.дом.рф». Основной владелец ГК ПИК Сергей Гордеев с начала 2025 года сократил свою долю в компании с 26,6% до 15,5%. По данным «Наш.дом.рф», бизнесмен контролирует 14,53% в ГК. Среди других акционеров — «Элементпроф», владеющий 19,99% долей, еще 19,64% принадлежит Московскому кредитному банку, «Ледамен» и Газпромбанк контролируют 15,15% и 6,06% акций соответственно.

Решение акционеров не поддерживать консолидацию было ожидаемым. Основные риски обратного сплита 100 к 1 были в снижении ликвидности акций и появлении большого количества дробных бумаг, которые было бы сложно продавать, то есть это сделало бы инвестиции в бумаги ПИК менее привлекательными и менее доступными для частных инвесторов, поясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Около 95% free-float (всего в свободном обращении 21% от общего количества акций компаний) находится во владении физлиц, говорит аналитик Альфа-банка Ирина Фомкина.

Отмена решения выглядит как вынужденная мера под давлением регулятора, биржи и инвесторов, а также из-за обвала котировок более чем на 25% с момента объявления о планах проведения обратного сплита, считает Олег Абелев. По данным Мосбиржи, 8 октября акции застройщика на момент закрытия стоили 487,4 руб. за одну акцию, а 14 ноября торги закрылись на отметке 399,4 руб. Действия ПИК — это отклонение от рыночной практики, потому что многие компании, наоборот, стремятся повысить привлекательность бумаг для инвесторов, добавляет господин Абелев.

Кроме того, 8 октября 2025 года ПИК отменил действовавшую с 2021 года дивидендую политику. На что Мосбиржа отметила, что акции застройщика в таком случае не соответствуют критериям первого уровня листинга, к которому относятся сейчас. Позже девелопер сообщил, что ПИК и биржа согласовали срок разработки новой дивидендной политики компании — апрель 2026 года.

Для публичной компании первый уровень листинга критически важен: он повышает доверие инвесторов, увеличивает ликвидность бумаг, привлекает внимание институциональных фондов, перечисляет Олег Абелев.

Если ПИК потеряет этот статус, это резко снизит дивидендную привлекательность акций, а многие фонды будут вынуждены продать этот актив, так как не имеют права инвестировать в бумаги не из первого котировального списка, напоминает он. Тем не менее в базовом сценарии выплаты акционерам вряд ли предполагаются, считает Ирина Фомкина. Большинство застройщиков не выплачивают дивиденды из-за высокой ключевой ставки ЦБ, которая влияет в том числе на рост затрат девелоперов, напоминает она.

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук поддерживает решение отменить обратный сплит акций и устранить замечания биржи по неисполнению правил листинга. По его словам, в рамках взаимодействия с компанией у ассоциации была встреча с руководством, которое отметило, что совет директоров заинтересован в сохранении статуса публичной компании высшего котировального списка. Рынок также положительно отреагировал на сообщение застройщика. По данным Мосбиржи, к закрытию торгов 17 ноября стоимость акций ПИК выросла на 10,85%, до 443,5 руб.

Дарья Андрианова

