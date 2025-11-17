Джефф Безос запустил ИИ-стартап с бюджетом в $6 млрд

Миллиардер Джефф Безос запустил стартап в области искусственного интеллекта Project Prometheus, который уже получил $6,2 млрд инвестиций. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает газета, Prometheus стал одним из лидеров среди стартапов в мире по объему привлеченных средств на ранних стадиях финансирования.

Проект будет разрабатывать ИИ для проектирования и производства компьютеров, автомобилей и космических аппаратов. Господин Безос стал одним из двух гендиректоров стартапа. Для него это будет первая руководящая должность после ухода из Amazon в 2021 году. Вторым гендиректором назначен Вик Баджаж, ранее работавший в лаборатории X в Google.

Когда именно Джефф Безос запустил стартап — неизвестно, отмечает NYT. Непонятно, и где будет базироваться новая компания. Project Prometheus уже нанял почти 100 сотрудников. В их числе — исследователи из ведущих компаний в сфере ИИ, таких как OpenAI, DeepMind и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), утверждают источники газеты.

Кирилл Сарханянц