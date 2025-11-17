В центре Петербурга завершили постоянные разводки мостов на рукавах Невы

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» завершили в этом сезоне постоянные разводки мостов на рукавах Невы. Теперь они приступают к межнавигационному обслуживанию переправ. Для этого проводятся технические разводки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ночь с 17 на 18 и с 18 на 19 ноября запланирована разводка Кантемировского моста. Он будет недоступен для автомобилистов с 01:30 до 04:30.

В ночь с 19 на 20 ноября и с 20 на 21 ноября это коснется Гренадерского моста. Время аналогичное — с 01:30 до 04:30.

В ночь с 26 на 27 ноября, а также с 27-го на 28-е и с 28 на 29 ноября на тот же временной промежуток будет по техническим причинам разведен Сампсониевский мост.

При этом период регулярной разводки мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября, отметили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что сезон навигации для маломерных судов в Петербурге завершился 5 ноября.

Андрей Цедрик