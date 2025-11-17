ЕК пообещала Бельгии разделить риски при изъятии российских активов

Европейские страны готовы взять на себя риски после конфискации заблокированных российских активов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В меморандуме, разосланном странам ЕС, она отметила, что гарантии будут касаться рисков, связанных с двусторонними инвестиционными соглашениями. Об этом сообщает Politico, со ссылкой на документ.

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных госпожой фон дер Ляйен. По ее мнению, это самый эффективный способ, так как другие сценарии потребуют значительных расходов от стран ЕС. Сумма кредита составит около €140 млрд, что поможет Украине избежать дефицита бюджета в $60 млрд в ближайшие два года.

Основная часть заблокированных российских активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Власти Бельгии ранее отказывались от предложений по конфискации средств, требуя финансовых гарантий от остальной части ЕС. О возможных последствиях конфискации активов РФ предупреждал госсекретарь США Марко Рубио.