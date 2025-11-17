Один из обвиняемых в покушении на журналиста Соловьева пытался покончить с собой

Тимофей Мокий, один из обвиняемых в подготовке убийства телеведущего Владимира Соловьева, перед задержанием пытался покончить с собой. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы 2-го Западного окружного военного суда.

О суицидальных мыслях Мокия рассказала его знакомая. По словам женщины, обвиняемый не раз упоминал о желании покончить с собой, но с чем это связано, свидетельница не уточнила.

По решению суда другого обвиняемого отправили в психиатрическую клинику. Как рассказала его бывшая девушка, во время лечения мужчина называл себя графом Пронским.

Всего на скамье подсудимых семь человек. Среди них — Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

По версии следствия, в октябре 2021 года Пронский создал группировку NS/WP (National Socialism / White Power — «Национал-социализм / Белая сила»; признана террористической и запрещена в России). Об этом он объявил публично, чтобы привлечь сообщников. В апреле 2022-го представители Главного управления разведки Украины предложили Пронскому за вознаграждение убить Владимира Соловьева. Участники группировки планировали установить на кузов автомобиля журналиста самодельную взрывчатку. Их задержали.

Во время обысков по местам жительства задержанных изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова и другое оружие.

В отношении участников подготовки теракта возбуждено более десяти уголовных дел. В конце октября их рассмотрение возобновили.

